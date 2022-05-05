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    NASA, Güneş'teki patlamayı fotoğrafladı

    NASA, 2022'nin 4'üncü güçlü güneş patlamasını görüntülemeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 10:00
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    NASA, Güneş'teki patlamayı fotoğrafladı

    Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor.

    Güneş'in, solar hareketliliğin artıp azaldığı 11 yıllık döngülerden geçtiği biliniyor. En az Güneş aktivitesinin olduğu döneme solar minimum, en fazla Güneş aktivitesinin gözlemlendiği evreye de solar maksimum deniyor.

    Şu sıralar Güneş'teki hareketliliğin artması, bazı patlamaları da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Güneş'te meydana gelen patlama, 2022'deki 4. patlama olarak kayıtlara geçti.

    Dünya'yı vurmayacak

    Bilim insanları, ısı kaynağımızdan püsküren yüklü parçacıkların bu sefer Dünya'yı ıskalayacağını söylüyor.

    NASA fotoğrafladı

    NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, cumartesi sabahı meydana gelen patlamayı fotoğrafladı.

    nasa uzay

    Güneş patlamalarının sıklığı ve yoğunluğunun gelecek birkaç yıl içinde daha da artması bekleniyor.

    Çünkü Güneş, patlamalarda yaklaşık 11 yıllık bir döngünün zirvesi olan azami manyetik aktiviteye doğru ilerliyor.

    Güneş patlamaları, Dünya'mız için çok fazla tehlike yaratmasa da yörüngedeki uzay görevlerini etkileyebiliyor.

    Örneğin, 4 Şubat'ta meydana gelen jeomanyetik fırtına, Dünya'nın üst atmosferinin kabarmasına neden olmuş ve yeni fırlatılan 40 SpaceX uydusu yörüngeden çıkmıştı.


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