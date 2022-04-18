NASA, hologramla insanları uzaya ışınladı

NASA, tarihte ilk kez insanları hologram olarak uzaya ışınlamayı başardıklarını duyurdu.

Koronavirüs pandemisi ile birlikte insanlara ulaşmanın yeni yollarını arayan NASA, hologram teknolojisinden faydalanarak uzaya ilk defa bir insan ışınladı.

Ekim 2021'de NASA uçuş uzmanı Dr. Josef Schmid, endüstri ortağı AEXA Aerospace CEO'su Fernando De La Pena Llaca ve ekipleri, hologram teknolojisi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.

Astronotlarla görüşme yaptılar

ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu Thomas Pesquet, Microsoft Hololens Kinect kamera ve Aexa'nın özel yazılımına sahip bir kişisel bilgisayar kullanarak, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ortasına yerleştirilen Schmid ve De La Pena'nın canlı görüntüleriyle iki yönlü bir görüşme yaptı.

NASA, her ne kadar bu görüşmeyi geçtiğimiz ekim ayında yapsa da ilk defa birkaç gün önce açıkladı.

NASA uçuş uzmanı Dr. Josef Schmid, hologram teknolojisinin insanların yüksek kaliteli 3D modellerinin yeniden oluşturulmasına, sıkıştırılmasına ve gerçek zamanlı olarak herhangi bir yerde canlı olarak iletilmesine olanak tanıyan bir tür yakalama teknolojisi olduğunu söyledi.

Bu teknoloji, HoloLens gibi karma gerçeklik ekranlarıyla birleştirildiğinde, kullanıcıların uzaktaki katılımcıları aslında aynı fiziksel alanda varmış gibi 3D olarak görmelerine, duymalarına ve onlarla etkileşim kurmalarına olanak tanıyor.

Holoportation isimli bu teknoloji, her ne kadar Microsoft tarafından 2016 yılından bu yana kullanılsa da uzay gibi aşırı uzak bir ortamda ilk defa kullanıldı.