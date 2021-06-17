NASA, Hubble Uzay Teleskobu gözlemlerini durdurdu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bir bilgisayarda yaşanan sorun nedeniyle Hubble Uzay Teleskobu’nun tüm astronomik görüntülemelerinin 3 gündür durdurulduğunu duyurdu.

1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve o zamandan bu yana birçok bilimsel araştırmada kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, zaman zaman sorunlarla boğuşuyor.

Hubble, atmosfer üzerinde yörüngede bulunduğu için gaz ve hava durumlarından etkilenmeden net görüntüler elde edebiliyor. Ancak bazen Dünya'da yaşanan sorunlar aksamalara neden oluyor.

GÖZLEMLER DURDURULDU

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bir bilgisayarda yaşanan sorun nedeniyle Hubble Uzay Teleskobu’nun tüm astronomik görüntülemelerinin 3 gündür durdurulduğunu duyurdu.

NASA’dan yapılan açıklamada, bilim aygıtlarını kontrol eden 1980'lerden kalma bir bilgisayarın, bellek kartındaki muhtemel kötüleşme nedeniyle pazar gününden beri kapalı tutulduğu belirtildi.

Söz konusu bilgisayarın denemelere rağmen çalışmaması üzerine yedek bellek karta geçiş için uğraşıldığı ifade edilen açıklamada, başarılı olunursa teleskobun önce bir gün boyunca test edileceği, ardından bilim aygıtlarının açılarak gözlemlere devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, şu an için teleskop üzerinde bulunan kamera ve diğer enstrümanların güvenli modda bekletildiği bildirildi.

Artık emekliye ayrılması beklenen Hubble’ın yerine; NASA’nın, Avrupa ve Kanada uzay ajansları ile geliştirdiği yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu kasım ayında fırlatılacak.