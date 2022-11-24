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    NASA, iletişimin koptuğu Orion kapsülüne yeniden bağlandı

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 16 Kasım'da "Artemis" misyonuyla fırlatılan Orion kapsülüyle yeniden temas kurulduğunu duyurdu.
    • 24.11.2022 - 09:28
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    NASA, iletişimin koptuğu Orion kapsülüne yeniden bağlandı

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

    NASA, haftalarca süren teknik aksilikler ve kötü hava koşullarından sonra dev SLS roketini başarıyla uzaya fırlattı. SLS roketinin üzerindeki Orion uzay aracı, Ay yörüngesine doğru yola çıkmıştı.

    128 kilometre ile Ay'ın yörüngesinde yüzeye en yakın konumuna gelen Orion uzay aracıyla bağlantı kopmuştu.

    NASA: Yeniden bağlantı kurduk

    AA!nın haberine göre NASA, 47 dakikalık iletişim kopukluğunun giderildiğini duyurarak, sinyal kaybının nedeninin araştırılacağını aktardı.

    Orion kapsülünün Ay'ın yörüngesinde yaklaşık bir hafta kalması ve daha sonra Dünya'ya dönüş yoluna girerek 11 Aralık'ta Pasifik Okyanusu'na inmesi planlanıyor.

    orion

    NASA astronotlarının, şu an Ay'a iniş aracı bulunmayan Orion kapsülü ile 2024'te Ay'ın etrafında deneme turu gerçekleştirebileceği, 2025'te de SpaceX'in Starship'iyle Ay'a iniş girişiminde bulunulmasının planlandığı kaydediliyor.


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