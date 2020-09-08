NASA, ilk insanlı uçuşta Mars'a neleri götüreceğini açıkladı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'a düzenleyeceği ilk insanlı uzay uçuşunda kızıl gezegene neleri göndereceğini duyurdu.

MASA ve SpaceX gibi şirketler, gelecekte Mars'a insanlı sefer düzenleyerek orada bir yerleşim yeri kurmayı planlıyor. Bu da gelecekte turistlerin kızıl gezegeni ziyaret edebileceği anlamına geliyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 2030’lu yılların sonunda Mars’a yolculuğa çıkacak astronotların yanlarında neler götüreceklerini ilk kez açıkladı.

MARS'A GÖTÜRÜLECEK ŞEYLER

NASA’da görevli Chel Stromgren, Mars'a gönderilecek uzay aracında marul ve salatalık tohumu, bunun yanı sıra dondurucunun da olacağını söyledi. Stromgren aynı zamanda astronotların 3 yıl sürecek yolculukta hareket edebilecekleri geniş bir alana sahip olacaklarını da belirtti.

10 TON AĞIRLIĞINDA İNSANLI UZAY ARACI

NASA'nın planına göre kızıl gezegen Mars'a 10 ton ağırlığında insanlı uzay aracı gönderilecek. NASA şu an için Mars'a yalnızca 1 ton ağırlığında araç gönderebilme kapasitesine sahip.