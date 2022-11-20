NASA, insanların Ay'da yaşayacağı tarihi açıkladı

Uzay ajansından bir yetkili, 2030 öncesini işaret etti. Aynı isim, "Ay'a geri dönüyoruz" dedi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'a yeniden dönmek için Artemis programını başlattı.

Ay'a dönüş hedefi doğrultusunda Orion uzay kapsülü geçtiğimiz günlerde üç kademeli programın ilk aşaması olan Artemis 1 çerçevesinde fırlatıldı.

NASA'nın Orion Ay uzay aracı girişimini yöneten Howard Hu, bilimsel görevleri desteklemek üzere habitatlara ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Ay'da konaklama tarihi ilan edildi

BBC'ye konuşan Howard, "İnsanlar bu 10 yıl içinde Ay'da uzun süre kalabilirler." diyerek, söz konusu ihtimali dile getirdi.

Artemis 1 misyonunu "insanlı uzay uçuşu için tarihi gün" şeklinde nitelendiren uzay ajansı yetkilisi, "Sadece ABD için değil, dünya için uzun vadeli derin uzay araştırmalarına attığımız ilk adım." ifadesini kullandı.

NASA yetkilisi: Ay'a geri dönüyoruz

Aynı yetkili, "NASA için tarihi bir gün ama aynı zamanda insanlı uzay uçuşunu ve derin uzay araştırmalarını seven tüm insanlar için de tarihi bir gün.

Ay'a geri dönüyoruz, sürdürülebilir bir program için çalışıyoruz ve bu bizi tekrar Ay'a indirecek insanları taşıyacak araç." diye ekledi.

Orion, Dünya'ya geri dönecek

Artemis 1 görevinin en kritik aşamalarından biri, Orion modülünü güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirmek.

Modül, Dünya'nın atmosferine saatte 38 bin kilometre hızla giriş yapacak. Aracın altındaki kalkan, 3 bin santigrat dereceye ulaşan sıcaklıklara maruz kalacak.