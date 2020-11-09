NASA, internet uydularının çarpışma riskini artırdığı uyarısında bulundu

NASA, AST & Science şirketinin fırlatacağı SpaceMobile adlı internet uydularının, yörüngedeki yer gözlem uydularıyla çarpışabileceğini açıkladı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatıyor. Ancak uzaydan internet sağlamak için çalışan tek şirket SpaceX değil.

ABD merkezli bir şirket olan AST & Science, SpaceMobile isimli internet uydu projesiyle uzaydan mobil internet sunmak için çalışmalar yürütüyor.

720 kilometre yüksekliğe 243 uydu yerleştirmek isteyen şirket, NASA'nın uyarısıyla karşılaştı.

NASA: ÇARPIŞMA RİSKİ ÇOK YÜKSEK

NASA’nın ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) için hazırladığı raporda, söz konusu internet uydularının, yörüngedeki diğer gözlem uydularıyla çarpışma riskinin oldukça yüksek olduğu vurgulandı.

Neden SpaceX'in Starlink uydularının değil de AST & Science şirketinin fırlatacağı SpaceMobile uydularının çarpışma riskinin olduğunu sorabilirsiniz

SpaceMobile uyduları, doğrudan akıllı telefonlara internet hizmeti sunmak için fırlatılacak ve bu nedenle üzerindeki antenler bir hayli büyük olacak. Kullanılacak antenlerin 900 metrekareyi kaplayacağı ve bu nedenle Starlink uydularından oldukça büyük olacakları söyleniyor.

NASA ayrıca, söz konusu uyduların fırlatılacağı yükseklikte A-Train isimli yer gözlem uydularının bulunduğunu ve bu nedenle çarpışmanın olası olduğu vurguladı.

GÜNDE 40 MANEVRA GEREKECEK

NASA ayrıca, uyduların fırlatıldığı takdirde günde 40 manevraya ihtiyaç duyacaklarını ve şirketin başka bir yükseklik seçmeleri gerektiğini raporda belirtti.

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