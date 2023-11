NASA isminizi Jüpiter'e gönderiyor: İşte başvuru rehberi NASA, 2024'te Europa Clipper'ı Jüpiter'e fırlatacak. Uzay aracı altı yıllık yolculuğun ardından hedefine vararak Europa uydusunu incelemeye başlayacak. Bu görevle birlikte NASA, başvuru yapanların isimlerini de uzaya gönderecek.

ensonhaber.com

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2024 yılında Jüpiter'in Europa uydusunu incelemek üzere Europa Clipper aracını fırlatmaya hazırlanıyor.

Ekim 2024 yılında fırlatılması planlanan Europa Clipper, Europa uydusunun yörüngesine yerleştikten sonra havadan uyduyu incelemeye başlayacak.

NASA, Europa Clipper'la tıpkı Dünya gibi yüzeyinde su bulunan bu uydunun gizemlerini keşfetmeye çalışacak.

Başvuru yapanların isimleri uzaya gidecek

NASA, başlattığı "Şişede Mesaj" programına başvuru yapanların isimlerini uzay aracına kazıyacak. Türkiye'den 18 bine yakın insan başvuru yaptı.

Bu isimler, yaklaşık 3 milyar kilometre ötede bulunan Europa'ya seyahat edecek aracın içindeki bir plakaya kazınacak.

Nasıl başvuru yapılır

Adınızı Europa Clipper'la Jüpiter'in yörüngesine göndermek istiyorsanız yapmanız gereken bazı şeyler var.

İlk adım olarak NASA'nın Europa sayfasında oluşturulan Message In a Bottle sayfasına gidin.

Açılan sayfada Send Your Name yazan yere tıklayın. Açılan ekranda adınızı ve soyadınızı yazdıktan sonra NEXT butonuna tıklayın.

Daha sonra sizden istenilen tüm bilgileri girin ve SIGN ON butonuna tıklayın.

Başvuru tamamlandıktan sonra çıkan sayfada NASA'nın oluşturduğu tasarımı indirebilirsiniz.

Eğer her şey yolunda giderse, 2024 yılında fırlatılacak olan Europa Clipper'ın 2030 yılında yörüngeye varması planlanıyor.