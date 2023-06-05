NASA, isminizi Jüpiter'e yolluyor! İşte yapmanız gerekenler NASA, 2030 yılında Jüpiter'in uydusuna gitmeyi amaçlayan Europa Clipper görevinde birçok ismi uzaya taşıyacak.

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Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni yakından incelemeye devam ediyor.

NASA’nın 2030’da Jüpiter’in uydusu Europa’ya inecek olan Europa Clipper görevi ile adınızı uzaya gönderebilirsiniz

Başvuru yapan isimlerin tamamı bir mikroçip üzerine basılacak ve Ekim 2024’te yolculuğa çıkacak.

NASA'nın Washington'daki Bilim Görev Müdürlüğü'nün yönetici yardımcısı Nicola Fox, "İnsanlara Europa Clipper’ın yolculuğunun bir parçası olma fırsatını sunuyoruz ve bundan heyecan duyuyoruz." dedi.

Jüpiter'e isminizi gönderin

Siz de Jüpiter'e isminizi göndermek için 31 Aralık tarihine kadar aşağıda yer alan bağlantıdan başvuru yapmanız gerekiyor.

NASA başvuru

Ardından "SEND YOUR NAME" seçeneğine tıklayın. Adınız ile birlikte sizden istenen bilgileri girin ve başvurunuzu tamamlayın.