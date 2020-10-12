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    NASA, Juno uzay aracının çektiği görüntülerle yeni bir Jüpiter videosu yayınladı

    NASA, Jüpiter'in yörüngesinde bulunan uzay aracı Juno'dan elde edilen verilerle yeni bir video oluşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 15:25
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 15:25
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    NASA, Juno uzay aracının çektiği görüntülerle yeni bir Jüpiter videosu yayınladı

    Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni yakından incelemeye devam ediyor.

    NASA'nın 2011 yılında fırlattığı Juno uzay aracı, Jüpiter'in etrafında dönerek gezegen hakkında çeşitli bilgileri Dünya'ya gönderiyor.

    JUNO'NUN GÖZÜNDEN JÜPİTER

    Juno uzay aracının geçtiğimiz haziran ayında Jüpiter'in oldukça yakınından geçmesini fırsat bilen NASA, aracın kamerasındaki verileri birleştirerek Juno'nun gözünden Jüpiter'i görmemizi sağlayan yeni bir video yayınladı.

    Juno uzay aracının çektiği Jüpiter videosu

    Yukarıdaki videoda yer alan görüntüler, Juno'nun 2 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiği yakın geçiş sırasında elde edildi. Bulutların yaklaşık 3,5 kilometre üzerinden gerçekleştirilen uçuş sırasında, harika görüntüler ortaya çıktı.

    Juno uzay aracı, gezegenin atmosferini araştırmak ve Jüpiter'in zaman içinde nasıl değiştiğini gözlemlemek için veriler toplamaya devam ediyor.

    juno

    juno

    juno

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