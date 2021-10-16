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- NASA, Jüpiter'e uzay aracını gönderdi: 12 yıllık görev
NASA, Jüpiter'e uzay aracını gönderdi: 12 yıllık görev
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- 16.10.2021 - 13:12
- Güncelleme : 16.10.2021 - 13:25
NASA, Jüpiter'e Lucy adlı uzay aracını gönderdi.
Fırlatma işlemi, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan Atlas 5 roketiyle gerçekleşti.
12 YILLIK MİSYON İÇİN 12 YILDA 981 MİLYON DOLAR BÜTÇE
Lucy, Jüpiter’in önünde ve arkasında bulunan iki asteroit grubunu incelemek için yörüngesine girecek. Uzay aracı, 12 yıl boyunca Jüpiterin etrafındaki alan Truva asteroitlerini inceleyecek.
NASA, 12 yıllık misyon için 12 yılda 981 milyon dolar bütçe ayırdı.
12 yıl sürecek bu görevde Lucy; Mars ve Jüpiter arasında kalan Ana Kuşak’ta yer alan bir göktaşı ile Truva kuşağında yer alan 7 göktaşının yakınından geçecek.
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LUCY, BÖLGEDEKİ İLK UZAY ARACI
Misyonun gerçekleştirilirken, dünyanın yer çekiminden de faydalanılacak.
Lucy, bu bölgelerdeki asteroitleri ziyaret eden ilk uzay aracı olacak.
Bu asteroitler, dev gezegenlerin nasıl oluştuğunun ve Güneş Sistemi’nin nasıl geliştiğinin anlaşılması açasından önem taşıyor.
İSMİNİ ESKİ ATASINDAN ALDI
Uzay aracı ismini, insanın kalıntıları bulunan en eski atasından alıyor.
1974'te bugünkü Etiyopya'da bulunan ve yaklaşık 3,2 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen primat Lucy’nin Australopithecus afarensis türünden yetişkin bir dişi olduğu biliniyor.