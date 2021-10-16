NASA, Jüpiter'e uzay aracını gönderdi: 12 yıllık görev

NASA'nın Lucy adlı uzay aracı 12 yıl sürecek yeni görevi için Jüpiter'e yolculuğuna başladı. Lucy, Ana Kuşak’ta yer alan bir göktaşı ile Truva kuşağında yer alan 7 göktaşının yakınından geçecek.

NASA, Jüpiter'e Lucy adlı uzay aracını gönderdi.

Fırlatma işlemi, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan Atlas 5 roketiyle gerçekleşti.

12 YILLIK MİSYON İÇİN 12 YILDA 981 MİLYON DOLAR BÜTÇE

Lucy, Jüpiter’in önünde ve arkasında bulunan iki asteroit grubunu incelemek için yörüngesine girecek. Uzay aracı, 12 yıl boyunca Jüpiterin etrafındaki alan Truva asteroitlerini inceleyecek.

NASA, 12 yıllık misyon için 12 yılda 981 milyon dolar bütçe ayırdı.

12 yıl sürecek bu görevde Lucy; Mars ve Jüpiter arasında kalan Ana Kuşak’ta yer alan bir göktaşı ile Truva kuşağında yer alan 7 göktaşının yakınından geçecek.

NASA, Jüpiter'i keşfe çıktı VİDEO

LUCY, BÖLGEDEKİ İLK UZAY ARACI

Misyonun gerçekleştirilirken, dünyanın yer çekiminden de faydalanılacak.

Lucy, bu bölgelerdeki asteroitleri ziyaret eden ilk uzay aracı olacak.

Bu asteroitler, dev gezegenlerin nasıl oluştuğunun ve Güneş Sistemi’nin nasıl geliştiğinin anlaşılması açasından önem taşıyor.

İSMİNİ ESKİ ATASINDAN ALDI

Uzay aracı ismini, insanın kalıntıları bulunan en eski atasından alıyor.

1974'te bugünkü Etiyopya'da bulunan ve yaklaşık 3,2 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen primat Lucy’nin Australopithecus afarensis türünden yetişkin bir dişi olduğu biliniyor.