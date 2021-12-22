NASA, Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'in sesini yayınladı

NASA, Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'in yakınından geçen Juno uzay aracının kaydettiği sesi paylaştı.

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, 63 farklı uyduya sahip.

Bu uyduların en büyüğü Ganymede, aynı zamanda Güneş sisteminin de en büyük uydusu olma özelliğini taşıyor.

NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno uydusu, Temmuz 2016'da Jüpiter'e varmasından bu yana gezegenin yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürüyor.

SES KAYDI YAYINLANDI

NASA, Jüpiter'in yanından geçen Juno aracının, gezegenin en büyük uydusu Ganymede'nin yakınlarında kaydettiği sesi paylaştı.

NASA, Jüpiter'in en büyük uydusunun sesini yayınladı - VİDEO

Yukarıdaki ses kaydı, Juno aracı 7 Haziran'da uydunun yüzeyinden sadece 1038 kilometre uzaklıkta saatte 67 bin kilometre hızla seyahat ederken elde edilen verilerle oluşturuldu.

Kayıt, aracın gezegenin manyetosferindeki elektrik dalgalarını ve manyetik dalgaları yakalayan Waves cihazıyla yapıldı.

NASA, daha sonra seslerin frekansını insanların duyabileceği seviyeye getirdi. Juno görevinin baş araştırmacısı Scott Bolton, "20 yıldan uzun süredir ilk kez, Juno aracı Ganymede'in yanından geçerken alınan bu kayıt, sanki siz de bu seyahate eşlik ediyormuşsunuz gibi hissetmenizi sağlıyor." dedi.

Dikkatli dinlerseniz, kaydın ortasında aniden daha yüksek frekanslara doğru değişimi duyabilirsiniz. Bu, aracın Ganymede'in manyetosferinde farklı bir bölgeye girdiğini gösteriyor.

KENDİ MANYETİK ALANI OLAN TEK UYDU

Merkür'den büyük olan Ganymede, Güneş Sistemi'nde kendi manyetik alanı bulunan tek uydu olma özelliğine sahip.

Ganymede; Satürn’ün uydusu Titan ile birlikte, gezegen boyutlarında olup da başka bir gezegenin uydusu olmak zorunda kalan nadir gök cisimleri arasında bulunuyor.