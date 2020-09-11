NASA, Kaliforniya yangınlarının neden olduğu yoğun dumanı uzaydan görüntüledi

NASA, Kaliforniya yangınlarının neden olduğu yoğun dumanı uzaydan görüntüledi

NASA, ABD Başkanı Donald Trump'ın "büyük afet" ilan ettiği Kaliforniya'da devam eden yangınlara ait uydu görüntülerini yayınladı.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, sıcak hava dalgası ve düşen yıldırımlar nedeniyle alevlere teslim oldu.

Yangınlar, çoğunlukla eyaletin kuzey kesimlerinde çeşitli boyutlarda devam ediyor.

Başkan Donald Trump, "büyük afet" ilan ettiği Kaliforniya'da devam eden yangınlar için federal yardıma onay vermişti.

NASA, YENİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yangınların oluşturduğu yoğun dumanları uzaydan fotoğrafladı.

NASA'nın, yaklaşık 700 kilometre yükseklikte bulunan Terra adlı uydusu tarafından çekilen görüntüler, eyalette devam eden büyük yangınların yarattığı yoğun dumanları gözler önüne seriyor.

YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Kırmızı işaretler, orman yangınlarının şu anda Washington'dan Kaliforniya'ya kadar nerelerde devam ettiğini, ortadaki kahverengi dumanlar ise yangın sonucu oluşan yoğun dumanların Pasifik Okyanusu'na doğru kaydığını gösteriyor.

Bununla birlikte, NASA'nın Ozon Haritalama Profiler Paketi (OMPS) tarafından üretilen ve havadaki yüksek aerosol konsantrasyonlarını gösteren aşağıdaki görsel de oldukça önemli.

NASA'dan yapılan açıklamada, "Yüksek aerosol konsantrasyonları, ABD Çevre Koruma Ajansı göre; nefes, üreme, kalp-damar sistemi ve merkezi sinir sistemini etkileyebilir ve iklim değişikliğini hızlandırabilir.

Aerosoller atmosferde asılı kalabildiklerinden ve hakim olan yüksek irtifalı rüzgarlarla taşınabildiklerinden, kaynaklarından çok daha uzağa gidebilirler." ifadeleri kullanıldı.

NASA UYARDI: DUMANA MARUZ KALMAYIN

NASA, batı kıyıları boyunca şehirlere doğru giden yoğun dumanlara karşı insanları uyardı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun dumana maruz kalmamak için elinizden gelenin fazlasını yapın. Eğer dumandan kaçamıyorsanız fiziksel efor sarfetmeyin. Kardiyovasküler veya solunum rahatsızlıkları (astım vb.) olanlar, bebekler, küçük çocuklar ve yaşlılar dumana karşı daha savunmasız. "

Şu anda Kaliforniya'da devam eden ve şiddeti giderek artan orman yangınları nedeniye 10 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca resmi rakamlara göre, Kaliforniya tarihindeki en büyük 20 orman yangınının 6'sı bu yıl meydana geldi.