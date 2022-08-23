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    NASA, kara deliğin sesini paylaştı

    NASA, aylar önce kaydettiğini duyurduğu kara delik sesini yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 15:44
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    NASA, kara deliğin sesini paylaştı

    Uzay'da keşfedilen yenilikler her geçen gün insanoğlunu şaşkına çeviriyor.

    Kısa süre önce göreve başlayan James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği fotoğraflar ağızları açık bırakırken (Uluslararası Uzay Ajansı) NASA bu kez görüntü değil ses ile şaşırttı.

    Ürkütücü kara delik sesi

    NASA, kara delik sesi paylaştı. Ajans sosyal medya hesaplarından aylar önce kaydedilen sesin işlenmiş halini yayınladı.

    Işık verilerinden elde edilen sesler de yoruma katıldı.

    Perseus'taki gaz yoğununluğunun çok fazla olması nedeniyle sesin kaydedilebildiği belirtildi.

    NASA, kara deliğin sesini paylaştı VİDEO

    NASA, kara deliğin sesini paylaştı #1


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