NASA, kasırgaları 1 hafta önceden haber verecek NASA'ya ait "Kasırga avı takımyıldızı" görevi kapsamında iki adet TROPICS CubeSat yörüngeye yerleştirildi. Böylece NASA, kasırgaları 1 hafta önceden tahmin edebilecek.

ensonhaber.com

NASA'ya ait "Kasırga avı takımyıldızı" görevi kapsamında iki adet TROPICS CubeSat isimli roket, Yeni Zelanda'daki Rocket Lab'ın üssünden uzaya gönderildi.

Yeni uydular sayesinde NASA, meteorologların kasırgaları daha iyi tahmin etmesini hedefliyor.

Toplam uydu dörde yükseldi

NASA'nın, yörüngede kasırga ve doğa olaylarını takip etmek için toplamda dört adet uydusu var.

Bu uydular, ekvator üzerinde dönerek dünya genelinde gelişen fırtınaları sürekli olarak takip edecek.

NASA'nın iddialarına göre uydular, 1 hafta önceden kasırgaları tahmin edebilecek. TROPICS CubeSat uydularına rağmen, kasırgaların tam olarak hangi bölgeleri etkileyeceği ise tahmin edilemeyecek.