NASA, kendi içeriklerinin NFT olarak kullanılmasını yasakladı

NASA, kendi içeriklerinin NFT olarak kullanılmasını yasakladı

NASA, kendi içerikleri veya logolarının NFT olarak kullanılmasını yasakladığını duyurdu.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Son aylarda oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde ediliyor.

Geçtiğimiz yıldan beri gündemden düşmeyen NFT'ler konusunda, NASA oldukça temkinli.

NFT LOGO VE İÇERİKLERİ YASAKLADI

NASA, kendi içerikleri ve logolarının bir tür dijital varlık olan NFT şeklinde kullanılmasını onaylamadığını açıkladı.

NASA logoları, kupadan tişörte ayakkabıdan valize birçok farklı alanda kullanılıyor. Ancak, bu tarz ticari ürünlerde logo kullanılabilmesi için bir kamu kuruluşu olan NASA'dan lisans alınması gerekiyor.

NASA'dan yapılan açıklamada “NFT’ler, türünün tek örneği olan dijital varlıklardır. NASA, görsellerinin bu amaçlarla kullanılmasını istemiyor. Kuruma ait materyallerde telif hakkı veya diğer haklar talep etmek yasa dışıdır.” ifadelerini kullandı.

