NASA, Kuzey Gökü'nün uzay panoramasını paylaştı

NASA, TESS uydusunun çektiği, Kuzey Yarım Küre'den görülen uzay kesitinin (Kuzey Gökü) fotoğraflarından oluşturulan bir panorama yayınladı.

Evrendeki diğer gezegenleri keşfetmek için şimdiye kadar birçok çalışma yürüten NASA, 2018 yılında "Transiting Exoplanet Survey Satellite" (TESS) isimli bir uzay teleskobu görevi başlatmıştı.

18 Nisan 2018 tarihinde SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan ve aynı yıl ağustos ayında göreve başlayan NASA'nın TESS uydusu, 400 kat daha büyük bir alanda transit yöntemini kullanarak dış gezegenleri aramak için tasarlandı.

NASA, TESS uydusunun kayda aldığı, Kuzey Yarım Küre'den görülen uzay kesitinin (Kuzey Gökü) fotoğraflarından oluşturulan bir panorama yayınladı.

207 FOTOĞRAF BİRLEŞTİRİLDİ

NASA'dan yapılan açıklamada, söz konusu görselin TESS'in kayda aldığı 208 fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulduğu belirtildi.

2020 Temmuz'da tamamlanan panorama fotoğrafın solunda Samanyolu Galaksisi, toz bulutlarının kapladığı parıltılı bir yay şeklinde uzanıyor.

Samanyolu yayının sol tarafında, 2,5 milyon ışık yılı ötedeki Andromeda Galaksisi oval benek şeklinde görülüyor.

Güneş sistemi dışındaki yıldız sistemlerindeki gezegenlerin varlığını tespit etmek amacıyla uzaya fırlatılan TESS, görevinin ilk yılında "Güney Gökü" adı verilen ve uzayın Güney Yarım Küre'den görülen kesiminde varlığı doğrulanan 21 öte gezegen keşfetmişti.

ANA GÖREVİNİ TAMAMLADI

NASA'nın TESS uydusu, yıldızlı gökyüzünün yaklaşık yüzde 75'ini tarayarak ana görevini başarıyla tamamladı. Uydu, bu görev sırasında 66 yeni dış gezegen bulmayı başardı.

Ayrıca uydu tarafından tespit edilen yaklaşık 2 bin 100 kadar cisim, dış gezegen onayı için sırada bekliyor.

EYLÜL 2022'DE GÖREVİ BİTİYOR

TESS uydusu, yaklaşık 4 buçuk yıl sürecek görevini Eylül 2022'de tamamlayacak.