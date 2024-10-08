NASA, Mars'ın bugüne kadarki en net görüntülerini paylaştı NASA, Perseverance keşif aracının yardımıyla Mars'ın bugüne kadarki en net görüntülerini yayınladı.

Haber Merkezi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, yaptığı keşiflerle zaman zaman şaşırtıyor.

MARS'IN EN NET GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKTİ

NASA, Mars'ın bugüne kadarki en net görüntüsünü yayınladı ve gezegenin manzarasında mavi kayalar gözlemlendi.

Görüntüler, gezegeni araştıran Perseverance keşif aracı tarafından çekildi. Çalışmalarda, eski bir göl yatağının kurumuş kalıntılarının üzerinde koyu mavi, pürüzlü volkanik bazalt kayaları bulundu.

Perseverance, söz konusu kayaları, milyarlarca yıl önce antik bir gölün bulunduğuna inanılan Jezero kraterindeki kayalık bir alan olan ve "Washburn Dağı" olarak adlandırılan yerde buldu.

Keşif aracı mavi kayalardan oluşan alan içerisinde beyaz çizgili bir kayaya rastladı. Mavi kayalar, esas olarak Mars arazisinin tipik özelliği olan volkanik bazalttan oluşuyor.