NASA: Mars'ta bilinenden daha fazla yer altı gölü var

NASA: Mars'ta bilinenden daha fazla yer altı gölü var

NASA'dan bilim insanları, Mars'taki yer altı göllerinin daha önce düşünülenden daha fazla sayıda olduğunu ortaya koydu.

Yıllardır kızıl gezegen Mars'ı araştıran bilim insanları ve uzay kurumları, gezegende bir yaşam belirtisi olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.

Üç yıl önce araştırmacılar, Mars'ın Güney Kutbu'nda ilk kez yüzeyin altında sıvı halde göl bulunduğunu açıklamış ve yapılan araştırmalar sonucunda, geçtiğimiz yıl bu göllerin sayısı 4'e çıkmıştı.

DAHA FAZLA GÖL OLABİLİR

NASA'dan bilim insanları, Mars'taki yer altı göllerinin daha önce düşünülenden daha fazla olduğunu söylüyor.

Daha önce Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express aracından gelen verileri kullanan bilim insanları, şimdi ise Mars Express'in 15 yıllık verilerini inceleyerek daha fazla benzer sinyaller tespit etti ve bütün Güney Kutbu'nun haritasını çıkardı.

Sinyallerden bazıları, yüzeyin yaklaşık 1 kilometre altına kadar uzanıyor. Bu noktada sıcaklıkların eksi 63 santigrat derece civarında olduğu tahmin ediliyor.

Yani bu bölgeler; yalnızca tatlı suyu değil, bundan daha düşük donma sıcaklığına sahip tuzlu suyu bile donduracak kadar soğuk.

2019'da yapılan bir araştırma, gezegendeki volkanik faaliyetler nedeniyle yer altı buzlarının eriyebileceğini gösteriyordu.

Öte yandan bilim insanlarının, yer altından tespit edilen sinyallerin sıvı suya ait olduğunu belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaçları var.