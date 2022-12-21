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    NASA, Mars'ta rüzgar enerjisiyle yaşam kuracak

    NASA araştırmacıları, gelecekte Mars'a gidecek astronotların rüzgar enerjisinden yararlanarak yaşam alanı kurabileceğini söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 14:46
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    NASA, Mars'ta rüzgar enerjisiyle yaşam kuracak

    NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

    NASA araştırmacıları, gelecekte Mars'a gidecek astronotların rüzgar enerjisinden yararlanarak yaşam alanı kurabileceğini söylüyor.

    Araştırmacılar, rüzgar enerjisinin kızıl gezegende enerji üretiminin önemli bir ayağı olabileceği sonucuna vardı.

    Gezegenin rüzgar potansiyelini analiz eden ekip, rüzgar enerjisinin Mars'ın büyük kısmında istikrarlı, sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak kullanılabileceğini ifade etti.

    mars

    Nükleer enerjiye alternatif

    Bilim insanları, uzay görevlerinde genellikle nükleer enerji kullanmaya yöneliyor. Ancak nükleer cihazları insanların yaşam alanlarının yakınlarına yerleştirmek güvenlik endişelerine neden olabilir.

    Bu yüzden araştırmacılar, insan yerleşimleri için sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan rüzgarı değerlendirmek istiyor.


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