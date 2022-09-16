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    NASA, Mars'ta yaşama dair ipucu buldu

    NASA, Mars'ta yaşama dair ipucu buldu

    NASA'nın Mars'taki aracı Perseverance, gezegendeki kayalarda organik madde tespit etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 13:54
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    NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve geçtiğimiz yılın başlarında kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

    Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıran Perseverance, çok önemli bulgulara ulaştı.

    Kayalarda organik madde tespit etti

    NASA, Perseverance aracının ilk kez Mars’ta yaşamla bağdaştırılabilecek organik moleküller bulunduğunu açıkladı.

    Söz konusu organik yapıya, Mars’ın 45 kilometre genişliğindeki Jezero Krateri’nin bir deltasında toplanan örneklerde rastlandı.

    Söz konusu bölge, Perseverance ekibinin "ana astrobiyoloji hedefi" ve kızıl gezegende eski yaşamın belirtilerini bulmak için belirlenen en önemli yerlerden bir tanesi.

    perseverance

    Geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunan Perseverance proje bilim insanı yardımcısı Dr. Katie Stack Morgan, "Jezero Krateri'ndeki delta, Perseverance'ın ana astrobiyoloji hedefidir. Bunlar, antik yaşamın belirtilerini içerme potansiyelinin en yüksek olduğunu düşündüğümüz kayalar. Bu bölge, ayrıca Mars'ın iklimi ve bunun zaman içinde nasıl geliştiği hakkında bize bilgi verebilir." ifadelerini kullanmıştı.

    Bilim insanları, keşif aracının örnekleri Dünya'ya geri getirinceye kadar, büyük olasılıkla Mars'ta yaşamın bir zamanlar var olup olmadığını bilemeyeceğimizi söylüyor.

    perseverance

    perseverance


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