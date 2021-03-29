NASA, Mars'taki buzlu kum tepelerinin fotoğrafını paylaştı

NASA'nın MRO uydusu, Mars'taki buzlu kum tepelerinin etkileyici bir görüntüsünü yakaladı.

NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) adlı uzay aracı, Mars'ın yörüngesinden kızıl gezegen hakkında veri toplamaya devam ediyor.

Söz konusu uydu, şimdi de Mars'ın kuzeyinde 5 kilometre çapında olan bir kraterdeki buzlu kum tepelerinin görüntüsünü çekti.

MARS'TAKİ KUM TEPELERİ

Şubat ayında, uzay aracındaki yüksek çözünürlüklü kamerasıyla çekilen fotoğraf, eriyen buzun sonucunda meydana gelen kanalların oluşumuyla ilgili bazı ayrıntıları ortaya koyuyor. Buzların, gezegende mevsimlerin değişmesiyle eridiği belirtiliyor.

NASA'nın açıklamasına göre, bölgedeki bazı kum tepeleri ana gruptan ayrılmış durumda. Bunlar, kanala benzeyen bir şekle bürünerek kraterin yamacına doğru yükseliyor.

Bölgedeki dik kum tepeleri, rüzgarın yönünü gösteriyor. NASA burada görülen dar olukların, kanal oluşumunun başladığına işaret ettiğini söylüyor.

Ana kum tepelerinin olduğu bölgeyse, koyu tonlu çokgen desenlerle kaplı. NASA'ya göre bu durum, mevsimsel kırağıların bir sonucu olabilir.

MRO aracıyla, kızıl gezegenin yüzeyindeki suya dair daha fazla bilgi toplanması hedefleniyor. NASA, söz konusu aracı en az 2030 yılına kadar kullanmayı planlıyor.