NASA, Mars'taki gün batımını fotoğrafladı NASA'nın Mars'taki uzay aracı Curiosity, Kızıl Gezegen'deki çarpıcı gün batımının görüntülerini yakaladı.

NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak, Mars'taki Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı Curiosity, 2012 yılından beri kızıl gezegende faaliyetlerine devam ediyor.

Keşif aracının görevleri arasında Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ve su barınabilirliğini araştırmak, gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmak yer alıyor.

Mars'taki gün batımını fotoğrafladı

NASA'nın Mars'taki uzay aracı Curiosity, Kızıl Gezegen'deki çarpıcı gün batımının görüntülerini yakaladı.

2 Şubat'ta kaydedilen son görüntüde, Mars'ta Güneş'in alçaldığı ve ışık huzmelerinin bir bulut kümesini aydınlattığı görülüyor.

Alacakaranlık diye de bilinen bu gün batımı ışıkları ilk kez Kızıl Gezegen'de bu kadar net biçimde fotoğraflandı.

Mars bulutlarının önemli bir kısmı su buzundan oluşuyor ve bunlara genellikle 60 kilometreden yukarıda rastlanmıyor.

Öte yandan, yeni görüntüdeki bulutların hem daha yüksek bir rakımda hem de daha soğuk olduğu anlaşılıyor

27 Ocak'ta kaydedilen ilk görüntüde ise tüy şeklinde bir dizi renkli bulut yer alıyor. Bunlar günbatımından hemen sonra görüntülendi.

NASA araştırmacıları, Mars'taki bulutların ne zaman ve nerede oluştuğuna bakarak gezegenin atmosferini, sıcaklıklarını ve rüzgarlarını daha iyi anlayabilir.