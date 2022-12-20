Petrol
79.41
-0.49%
Euro
19.8027
0.10%
Dolar
18.6589
0.05%
Altın
1.078
0.62%
Borsa
5371
0.00%
Bitcoin
318.988
0.18%
BTXN Coin
7.86
16.61%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    NASA, Mars'taki şekillerin gizemini çözmeye çalışıyor

    NASA, bir Mars kraterinde yer alan esrarengiz oluşumların gizemini çözmek için çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 11:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    NASA, Mars'taki şekillerin gizemini çözmeye çalışıyor

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars keşif uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), kızıl gezegenin yüzeyini görüntülemeye devam ediyor.

    MRO uydusu, Mars'ın kuzeyindeki Arabia Terra bölgesinde bulunan bir dizi kraterin içinde son derece gizemli şekilleri yakaladı.

    Ekip üyesi Paul Geissler, söz konusu kraterlerin gizemli şekiller ve dağılıma sahip ilginç birikintiler içerdiğini söyledi.

    Garip şekiller araştırılıyor

    NASA, şimdilerde Mars kraterinde yer alan esrarengiz oluşumların gizemini çözmek için çalışıyor.

    Bilim insanlarına göre bu şekiller, Mars'taki buzlu maddenin süblimleşmesiyle bağlantılı olabilir, ancak yine de net bir kanıt yok.

    mars

    16 yıldır Mars'ı izliyor

    Mars Reconnaissance Orbiter, 2006'dan beri yörüngede dolaşıyor ve Mars'ı inceliyor.

    Gezegenin jeolojisini ve iklimini incelemek, gelecekteki iniş alanlarının keşfini sağlamak ve yüzey görevlerinden Dünya'ya veri aktarmak, MRO'nun görevleri arasında yer alıyor.

    mars


    Google'dan doktor yazılarını okuyabilen yapay zeka
    Teknoloji

    Google'dan doktor yazılarını okuyabilen yapay zeka

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    Çanakkale'de baba katili genç kız itiraz üzerine tutuklandı
    3. Sayfa

    Çanakkale'de baba katili genç kız itiraz üzerine tutuklandı

    Görüş Bildir