NASA, Mars'taki şekillerin gizemini çözmeye çalışıyor

NASA, bir Mars kraterinde yer alan esrarengiz oluşumların gizemini çözmek için çalışıyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars keşif uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), kızıl gezegenin yüzeyini görüntülemeye devam ediyor.

MRO uydusu, Mars'ın kuzeyindeki Arabia Terra bölgesinde bulunan bir dizi kraterin içinde son derece gizemli şekilleri yakaladı.

Ekip üyesi Paul Geissler, söz konusu kraterlerin gizemli şekiller ve dağılıma sahip ilginç birikintiler içerdiğini söyledi.

Garip şekiller araştırılıyor

NASA, şimdilerde Mars kraterinde yer alan esrarengiz oluşumların gizemini çözmek için çalışıyor.

Bilim insanlarına göre bu şekiller, Mars'taki buzlu maddenin süblimleşmesiyle bağlantılı olabilir, ancak yine de net bir kanıt yok.

16 yıldır Mars'ı izliyor

Mars Reconnaissance Orbiter, 2006'dan beri yörüngede dolaşıyor ve Mars'ı inceliyor.

Gezegenin jeolojisini ve iklimini incelemek, gelecekteki iniş alanlarının keşfini sağlamak ve yüzey görevlerinden Dünya'ya veri aktarmak, MRO'nun görevleri arasında yer alıyor.



