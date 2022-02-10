NASA, Mars'tan örnekler getirecek roketi kimin geliştireceğini seçti

NASA, Perseverance aracının topladığı numuneleri Dünya'ya getirecek olan MAV roketinin geliştirilmesi için Lockheed Martin Space ile anlaştığını duyurdu.

NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, topladığı örnekleri Dünya'ya ulaştıracak.

Perseverance, Mars yüzeyinde düzenli olarak yaptığı seyahatlerle bulabildiği her küçük parçayı topluyor ve bunları saklamak için numune tüplerine yerleştiriyor.

LOCKHEAD MARTIN İLE ANLAŞTI

NASA, bu numuneleri 2030 yılında Dünya'ya getirmek üzere planlamalar yaparken, roket geliştiricisi olarak Lockheed Martin Space ile anlaştığını duyurdu.

Geliştirilecek roket ile Mars Numune İade Programı kapsamında numuneleri güvenli bir şekilde Dünya'ya getiren ilk robotik gidiş-dönüş yolculuğu gerçekleştirilecek.

Hafif ve küçük bir roket olacak MAV isimli roket, getirdiği numunelerle insanlı yolculuklar için önemli bilgiler sağlayacak.

Mars Numune İade Programı, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın(ESA) ortaklaşa çalışmasıyla gerçekleştirilecek. NASA, MAV'ı Sample Retrieval Lander (SRL) adı verilen uzay aracıyla Mars'ın yüzeyine taşıyacak.

Perseverance aracının topladığı numuneleri buradan teslim alacak olan MAV, daha sonra Earth Return Orbiter (ERO) aracıyla birlikte numuneleri Dünya'ya getirmek için yola çıkacak.

194 MİLYON DOLAR HARCANACAK

Yaklaşık 194 milyon dolar değerindeki bu sözleşme kapsamında Lockheed Martin, NASA'ya birden fazla MAV test birimi ve bir uçuş birimi teslim edecek.