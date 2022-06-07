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    NASA: Mega göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

    NASA, Dünya'nın yakınından geçmesi beklenen ve oldukça büyük olan göktaşının yaklaştığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 12:06
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    NASA: Mega göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

    NASA’ya göre, mavi balinanın üç katı büyüklüğünde devasa bir göktaşı önümüzdeki hafta dünyanın yanından geçecek.

    Genişliği 90 metreyi bulan mega kaya, 6 Haziran Pazartesi günü gezegenimize yakınlaşmaya başladı.

    Dünya için tehdit oluşturmuyor

    2021 GT2 isimli göktaşı, boyutu nedeniyle Dünya üzerinde dev hasara neden olabilir. Ancak NASA'ya göre gök cismi, Dünya'nın yakınından geçip uzaklaşacak ve herhangi bir tehlike oluşturmayacak.

    NASA: Mega göktaşı Dünya ya yaklaşıyor #1

    NASA, büyüklüğü 150 metreyi aşan ve Dünya'ya en fazla 7,5 milyon kilometre mesafede olan nesneleri "potansiyel tehlike" kabul ediyor.

    Örneğin 2013'te Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki göktaşı, 26 ila 33 atom bombasıyla aynı etkiyi yaratmıştı.

    Bölgenin 15 ila 20 kilometre üzerinde patlayan göktaşı, bir şok dalgası yaratarak binaların pencerelerinin patlamasına neden olmuş ve olayda 1500 kişi yaralanmıştı.


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