NASA, merkezine ilk siyahi kadın mühendisin ismini verdi

NASA; Washington'daki merkezine, "Gizli Sayılar" filmine de konu olan ajansın ilk siyahi kadın mühendisi Mary Winston Jackson'ın adını veriyor.

Matematikçi ve uzay mühendisi olan Mary Winston Jackson, 1958 yılında NASA'da göreve başlamış ve burada görev yapan ilk siyahi kadın olmuştu.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine; Jackson'ın, ajansın başarısına katkı sunan, tarihindeki birçok olağanüstü ve yetenekli fikir işçilerinden biri olduğunu belirterek, isminin Washington'daki NASA merkezine verildiğini açıkladı.

"KATKI YAPANLARIN HAKKINI VERECEĞİZ"

Bridenstine, NASA'nın başarılı keşif tarihinin inşasına yardım eden kadınların, Afrikalı Amerikalıların ve farklı geçmişlere sahip insanların katkılarının hakkını teslim etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Jackson'ın, Amerikalı astronotların uzaya gönderilmesinde başarılı olunmasına yardım eden çok önemli kadınlar arasında yer aldığına dikkati çeken NASA Yöneticisi, "Jackson sınırları aşarak, Afrikalı Amerikalılar ve kadınlar için mühendislik ve teknoloji alanında fırsatların önünü açtı." ifadelerini kullandı.

Jackson'ın hayatı "Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space Race" kitabına ve 2016 yılında bu kitaptan uyarlanan "Hidden Figures" (Gizli Sayılar) filmine konu olmuştu.