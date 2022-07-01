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    NASA, mini robotlarla uzaylı arayacak

    NASA, diğer gezegenlerde uzaylı yaşamı bulabilecek cep telefonu boyutunda robot sürüsü geliştirmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 17:42
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    NASA, mini robotlarla uzaylı arayacak

    Yıllardır uzaylı yaşamı arayışında olan NASA gibi kurumlar, çeşitli araçlarla Mars gibi gezegenlerde araştırma yapıyor.

    Buradan toplanan örnekler ise gelecekte uzay araçlarıyla Dünya'ya taşınacak ve inceleme altına alınacak.

    NASA'nın uzaylı bulma planları

    NASA, diğer gezegenlerde uzaylı yaşamı bulabilecek cep telefonu boyutunda robot sürüsü geliştirmek için kolları sıvadı.

    Konsept, Jüpiter’in uydusu Europa veya Satürn’ün uydusu Enceladus gibi konuksever olmayan gök cisimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için oluşturuldu.

    nasa uzay

    Projeyi geliştiren robotik makine mühendisi Ethan Schaler, program için fizibilite ve tasarım seçeneklerini incelemek üzere NASA’dan 600 bin dolarlık hibe aldı. Schaler, önümüzdeki iki yıl içinde 3D baskılı bir prototip oluşturmayı amaçlıyor.

    NASA, küçük robotların benzersiz tasarımının Dünya dışı yaşam belirtileri aramak için kullanışlı olacağını söylüyor.


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