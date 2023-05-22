NASA: Öldürücü Güneş fırtınası 30 dakika önce tespit edilebilir NASA, öldürücü güçte bir Güneş fırtınası yaşanırsa Dünya'nın karanlığa gömülebileceğini ve bu durumu sadece 30 dakika öncesinden fark edebileceğimizi açıkladı.

ensonhaber.com

Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket edebiliyor.

Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle Dünya atmosferine, normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları giriyor.

Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki GPS gibi iletişim ve güç ağları olumsuz etkileniyor.

Güneş'teki patlamaların ve lekelerin minimum seviyeye indiği dönemlere "solar minimum", lekelerin arttığı ve patlamaların da sıklaştığı evrelere ise "solar maksimum" deniyor. Güneş, her 11 yılda bir bu evreler arasında geçiş yapıyor.

2025'teyse solar maksimum evresi zirve noktasına ulaşacak. Bu nedenle bilim insanları özellikle 2025 civarında şiddetli patlamaların Dünya'yı etkileyeceğini tahmin ediyor.

NASA: Sadece 30 dakikamız var

NASA, öldürücü güçte bir Güneş fırtınası yaşanırsa Dünya'nın karanlığa gömülebileceğini ve bu durumu sadece 30 dakika öncesinden fark edebileceğimizi söylüyor.

NASA, Güneş fırtınalarını gerçekleşmeden önce tespit edebilen bir yapay zeka destekli erken uyarı sistemi geliştirdi.

Fırtına dünyada belirli bir bölgeyi vurmadan yaklaşık 30 dakika önce gezegene haber verebiliyor.

NASA'nın yapay zekadan güç alan erken uyarı sistemi işe yararsa, yıkıcı bir Güneş fırtınası Dünya'yı vurmadan yarım saat önce gezegene haber verilecek.