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    NASA paylaştı: Uzaydan Kuzey Işıkları

    NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Kuzey Işıkları'nı (Aurora australis) fotoğrafladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 11:53
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    NASA paylaştı: Uzaydan Kuzey Işıkları

    Kuzey Işıkları ya da kuzey aurorası, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalara deniyor.

    Bilimsel adı Aurora borealis olan Kuzey Işıkları, çarpıcı görüntüleriyle izleyicileri kendine hayran bırakıyor.

    NASA, Kuzey Işıkları'nı uzaydan görüntüledi

    Bir NASA astronotu tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kaydedilen görüntüler, aurora örtülü Hint Okyanusu üzerinden yörünge geçişini gösteriyor.

    Uzay istasyonundaki astronotlar fenomenin eşsiz bir görüntüsünü elde ederken, doğa harikası Alaska, Kanada, İzlanda, Grönland, Norveç, İsveç, Finlandiya gibi uzak kuzeydeki yerlerde de görülebiliyor.

    aurora

    aurora

    aurora


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