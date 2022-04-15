NASA, saatte 8 bin kilometre hızla uzaya yük fırlatacak

NASA, saatte yaklaşık 8 bin kilometre hızla uzaya cisim fırlatan mancınığın testlerine başlıyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), şimdiye kadar çeşitli roketlerle uzaya yükler fırlattı. Ancak bu durum, gelecekte tamamen değişebilir.

NASA, uzaya erişebilirliği önemli ölçüde artırmayı uman yenilikçi fırlatma sistemiyle yakında uzaya mancınıkla yük fırlatmaya başlayacak.

Kaliforniya merkezli SpinLaunch'la ortaklık kuran NASA, yörüngedeki ilk fırlatma denemesini 2025'te gerçekleştirmeyi planlıyor.

Sistem nasıl çalışıyor

Fırlatıcı, 91 metre çapında bir çelik vakum haznesinde karbon fiber kolun saatte 8 bin kilometreye varan hızlarda döndürülmesiyle çalışıyor.

Hipersonik hız, bir uydu içeren fırlatma aracını gökyüzüne göndererek aracın geleneksel roketlerden çok daha hızlı şekilde yörüngeye ulaşmasını sağlıyor.

Stratosferi aştıktan sonra yük, onu yörüngedeki konumuna ulaştıracak son itiş için küçük çaplı bir motor gücü kullanıyor.

SpinLaunch, sistemin malzeme biliminde veya yeni teknolojilerde hiçbir temel ilerleme gerektirmediğini, var olan endüstriyel donanımın ve yaygın olarak ulaşılabilen malzemelerin kullanımıyla bunun inşa edilebileceğini söylüyor.

Testler sürüyor

SpinLaunch, fırlatma sisteminin ilk uçuş denemesini Ekim 2021'de New Mexico'da yer alan deneme tesisinde gerçekleştirmişti.

O günden bu yana nesneler saatte 1600 kilometreyi aşan hızlarda gökyüzüne fırlatılsa da şimdiye kadar hiçbiri yörüngeye ulaşamadı.



