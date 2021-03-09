NASA: Salda Gölü'ne sahip olduğumuz için memnunuz

ABD merkezli uzay ajansı, Mars misyonu kapsamında yürüttüğü çalışmaları, Salda Gölü'nden elde ettiği verilerle karşılaştıracak.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü, NASA'nın Mars araştırmasına konu oldu.

NASA’nın Perseverance uzay aracı, Mars’ın geçmişte mikrobiyal hayat barındırıp barındırmadığını araştırmak için 18 Şubat'ta Kızıl Gezegen'deki Jezero Krateri'ne iniş yaptı.

NASA'NIN GÖZÜ SALDA'DA

Mars'ta yaşam araştırmaları sürerken, bilim insanları Jezero Krateri'ne benzeyen Salda Gölü'nden topladıkları verileri inceliyor.

NASA, Salda'daki minerallerin ve kaya yataklarının Jezero Krateri etrafındakilere çok benzediğini söylüyor.

Söz konusu gölden toplanan bilgiler, delta çevresinde biriktiği düşünülen tortularda korunan fosilleşmiş mikrobiyal yaşam izlerini bulmada bilim insanlarına yardımcı olabilir.

Reuters, Salda Gölü'nü paylaştı FOTO GALERi

"SALDA GÜÇLÜ BİR ÖRNEK"

NASA'dan Thomas Zurbuchen, "Salda, öğrenebileceğimiz ve sorgulayabileceğimiz güçlü bir örnek olarak hizmet edecek." dedi.

"Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen Salda kıyılarında, Amerikalı ve Türk gezegen bilimcilerden oluşan bir ekip, 2019 yılında araştırma yapmıştı.

Zurbuchen, "Perseverance ile bir şey bulduğumuzda benzerlikleri karşılaştırmak için Salda Gölü'ne bakabiliriz." dedi.

NASA'da görevli bilim insanı, Salda'yı işaret ederek, "O göle sahip olduğumuz için gerçekten memnunuz." dedi.

REUTERS: DÜNYA'DAKİ MARS

NASA'nın Salda Gölü ile ilgili çalışmalarına dair haberi aktaran Reuters haber ajansı, "Dünya'daki Mars: Türk gölü, gezegendeki eski yaşama dair ipuçları taşıyabilir" başlığını attı.

JEZERO KRATERİ'NDE MİKROBİYAL YAŞAM ARAŞTIRMASI

Şimdiye kadar başka bir gezegene gönderilen en gelişmiş "astrobiyoloji laboratuvarı" olan Perseverance gezgininin arkasındaki ekip, Jezero Krateri'nde mikrobiyal yaşam olup olmadığını öğrenmek istiyor.

Ayrıca Salda sahilindeki çökeltiler, Jezero Krateri'nde tespit edilen ve yaşam için önemli bir bileşen olan karbondioksit ve sudan oluşan karbonat mineralleriyle karşılaştırılacak.

Mars'ın yüzeyinden elde edilecek toprak ve kaya parçalarıyla ilgili örnekler, 2031 yılında Dünya'ya getirilecek.

SALDA PAYLAŞIMI

NASA, daha önce de Perseverance uzay aracının iniş yapacağı Mars'taki Jezero Krateri ile Salda Gölü'nün benzediğini belirterek, bilimsel araştırma yapacaklarını açıklamıştı.

Twitter'dan fotoğraf paylaşan NASA Earth adlı hesap, Salda Gölü ile Jezero Krateri'nin uydu görüntülerine yer vermiş, gönderide "Kratere kimse ayak basmadı, ancak Salda Gölü sayesinde ne bekleyeceğimize dair bazı fikirlerimiz var." ifadeleri kullanılmıştı.