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    NASA, sessiz süpersonik uçağını ABD'de test edecek

    NASA, ses duvarını ilk kez sonik patlama olmadan aşmak için çalışmalar yürütüyor. X-59 isimli süpersonik uçağın testleri başlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 14:49
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    NASA, sessiz süpersonik uçağını ABD'de test edecek

    İngiltere ve Fransa’nın desteğiyle imalatına başlanan ilk süpersonik ticari uçak Concorde, ilk uçuşunu 1969 yılında gerçekleştirmişti.

    Sesten hızlı uçabilen Concorde, daha sonra meydana gelen talihsizliklerden dolayı bir daha havalanamamıştı.

    NASA'nın Quesst misyonu, ses hızını geçerken çıkan ve gök gürültüsünü andıran patlama sesini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu başarının, yüksek hızlı ticari hava yolculuğunda "yeni bir çağa" öncülük etmesi bekleniyor.

    Sonik patlamalar nedeniyle uçuşlar yasaklanmıştı

    Sonik patlama, süpersonik seyahatin önünü kapatan bir engel olarak karşımıza çıkıyor. ABD ve diğer ülkeler, çıkan sesin yerde meydana getirdiği rahatsızlık nedeniyle kara bölgeleri üzerinde süpersonik uçuşları yasaklamıştı.

    NASA ise yeni projesiyle süpersonik uçuşlara yeniden başlamak için çalışmalar yürütüyor.

    boom

    NASA, X-59 süpersonik uçağını test edecek

    NASA'nın sonik patlamayı bastırma planının merkezinde, şu anda Lockheed Martin tarafından Low Boom Flight Demonstrator projesi kapsamında geliştirilen X-59 uçağı yer alıyor.

    Sonik patlamanın yoğunluğunu azaltıp gürültüyü yumuşatmak için havacılık mühendisleri, uçağın şeklini değiştirdi.

    NASA, Sessiz Süpersonik Teknolojisi'ni (QueSST) ABD toplulukları üzerinde bu hafta Nashville'de test etme planlarını gösterecek.

    Yeni uçağın ilk uçuşları 2023 yılında gerçekleşecek. Eğer sonik patlama ortadan kalkarsa, NASA yasal düzenleyicilerden süpersonik uçuş yasağını kaldırmasını isteyecek.


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