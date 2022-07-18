NASA, sıcaklık artışını gösteren dünya haritasını paylaştı

NASA, dünyanın dört bir yanındaki sıcaklık dalgalarını gösteren yeni bir harita yayınladı.

Geçtiğimiz yıl başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede görülen orman yangınları, bu yıl da etkisini göstermeye başladı.

NASA, dünyanın dört bir yanındaki sıcaklık dalgalarını gösteren yeni bir harita paylaştı. Söz konusu harita, dünyanın ne kadar ısındığını gözler önüne seriyor.

Haziran ve Temmuz 2022'de ısı dalgaları Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya'yı vurdu, sıcaklıklar yer yer 40 santigrat derecenin üzerine çıktı ve rekor kırdı.

Dünyanın sıcaklık haritası

Aşağıdaki harita, 13 Temmuz 2022'de Doğu Yarımküre'nin büyük bir bölümündeki yüzey hava sıcaklıklarını gösteriyor.





İnsan faaliyetlerinin etkisi büyük

NASA'ya göre bu rekor sıcaklıklar, sera gazı emisyonlarının başka bir açık göstergesi anlamına geliyor.

NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki Küresel Modelleme ve Asimilasyon Ofisi başkanı Steven Pawson, "İnsan faaliyetleri yaşam koşullarımızı etkileyen aşırı hava olaylarına neden oluyor." dedi.

Halihazırda şiddetli kuraklık yaşayan Batı Avrupa'da, sıcak hava dalgası Portekiz, İspanya ve Fransa'nın bazı bölgelerini kasıp kavuran yangınları körükledi.

Portekiz'de, 13 Temmuz'da 3.000 hektardan fazla alanın yandığı Leiria kasabasında sıcaklıklar 45 santigrat derecey ulaştı. İtfaiyeciler 14 aktif yangınla mücadele ederken ülkenin yarısından fazlası kırmızı alarmdaydı.

Yukarıdaki görüntü, 12 Temmuz 2022'de Suomi NPP uydusundaki Görünür Kızılötesi Görüntüleme Radyometre Takımı (VIIRS) tarafından gözlemlenen Portekiz ve İspanya'daki yangın algılama konumlarını gösteriyor.

Madrid'in batısındaki öne çıkan yangın algılamaları arasında, 1500 hektar alanın kül olduğu Las Hurdes kasabası da bulunuyor.

Buzullar çöktü

İtalya'da rekor sıcaklık, Dolomitler'deki Marmolada Buzulunun bir kısmının 3 Temmuz'da çökmesine katkıda bulundu. Kar, buz ve kaya çığı 11 yürüyüşçünün ölümüne neden oldu.

Ülkeler uyarı yayınlıyor

Birleşik Krallık, sıcaklıkların tırmanmaya devam etmesi ve muhtemelen tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasını beklediği için çeşitli uyarılar yayınladı.

Kuzey Afrika'da Tunus, ülkenin tahıl mahsulüne zarar veren bir sıcak hava dalgasına ve yangınlara boyun eğdi.

13 Temmuz'da Tunus'un başkentinde sıcaklık 48 santigrat dereceye ulaşarak 40 yıllık rekoru kırdı.

İran'da sıcaklıklar, haziran sonunda 52 santigrat dereceye ulaştıktan sonra, temmuzda da yüksek kalmaya devam etti.

Çin'de yaz; yolları büken ve katranı eriten 3 büyük sıcak hava dalgasına maruz kaldı. 1873'ten beri kayıtların tutulduğu Şanghay Xujiahui Gözlemevi, şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığını kaydetti: 13 Temmuz 2022'de 40,9 santigrat derece.