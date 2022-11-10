NASA, simülasyonda Dünya'yı göktaşından kurtaramadı

NASA, oluşturduğu tatbikat niteliğindeki simülasyonda, göktaşının Dünya'ya çarpmasına engel olamadı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

NASA, Dünya'nın 193 milyon kilometre yakınına gelen her nesneyi "Dünya'ya yakın cisim" olarak tanımlarken, 7,5 milyon kilometre yakınındaki her şey de "potansiyel olarak tehlikeli" kategorisine alınıyor.

NASA'dan göktaşı simülasyonu

NASA, mevcut gezegen savunma sistemlerinin ne denli etkili olduğunu anlamak için tatbikat niteliğinde bir simülasyon hazırladı.

Tatbikata katılan araştırmacılar, 10 megaton TNT enerjisiyle ABD üzerinde patlamaya hazır bir göktaşını etkisiz hale getirmek için çalıştı.

Görev başarısız oldu

Çeşitli kurumlardan ve eyaletlerden 200'den fazla kişinin katıldığı simülasyonda yaklaşık 70 metrelik göktaşını durdurma görevi başarısız oldu ve büyük bir felaket yaşandı.

Tatbikat, başkent Washington'daki Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda hem sanal ortamda hem de yüz yüze gerçekleşti.

NASA: Henüz hazır değiliz

NASA'nın hazırladığı raporda insanlığın henüz bu tehditle karşılaşmaya hazır olmadığı ifade edildi.

Simülasyonun hazırlanma sürecinde görev alan NASA araştırmacısı Emma Rainey, "Katılımcılar çarpışmayı önlemek için hiçbir şey yapamadı." diye konuştu.

Söz konusu tatbikat, NASA'nın şimdiye kadarki gezegen savunma simülasyonlarının 4.sü oldu. Diğer simülasyonlar 2013, 2014, 2016 ve 2018'de yapılmıştı.