NASA sordu: Ay'a giderken yanınızda ne götürürsünüz

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, sosyal medyada başlattığı kampanyada 'Ay'a gitseniz yanınıza ne alırsınız' sorusunu sordu.

2024'te Ay'a biri kadın iki astronot göndermeyi planlayan ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), konu ile ilgili bir sosyal medya kampanyası başlattı.

"AY'A GİDERKEN YANINIZA NE ALIRSINIZ"

“Ay'a gitseniz yanınıza ne alırdınız?" diye soran NASA, bu soruyu yanıtlamak isteyenlerin kullanıcıların yorumlarını ‘#NASAMoonKit’ (NASA Ay kiti) etiketiyle paylaşmasını istedi.

ZORLUK SEVİYESİ DE VAR

Uzay ajansı kampanyaya katılacaklar için zorluk seviyesi de belirledi. İsteyen kullanıcılar hiçbir kısıtlama olmadan seçim yapabilecek.

‘Uzman Modu’ isimli seviyede yer almak isteyen kullanıcılar ise NASA'nın uzaya çıkan astronotları için belirlediği kurallara tabi olacak.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) seyahat eden astronotların kişisel eşyaları için yalnızca 12,7 x 20,3 x 5,1 santimetrelik bir alana izin veriliyor.

ABD, AY'DA KOLONİ KURMAYI HEDEFLİYOR

2024’te Ay’a yeniden gitmeyi planlayan uzay ajansı Artemis Projesi kapsamında Ay'da insanlar için koloni kurmayı hedefliyor