NASA, SpaceX ile yaptığı 2.9 milyarlık sözleşmeyi beklemeye aldı

NASA, SpaceX ile yaptığı 2.9 milyarlık sözleşmeyi beklemeye aldı

NASA, Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin’in açtığı davanın ardından, SpaceX ile yaptığı 2.9 milyarlık Ay sözleşmesini beklemeye aldığını duyurdu.

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

Ay'a gidecek 2 astronotu güvenli bir şekilde Ay yüzeyine indirecek aracın inşası için SpaceX şirketini seçtiğini duyuran NASA, iniş sistemi projesinin sözleşme tutarının ise 2,9 milyar dolar olduğu açıklamıştı.

JEFF BEZOS'UN ŞİRKETİNDEN DAVA

Jeff Bezos'un sahip olduğu Blue Origin, NASA'nın Ay'a gidecek astronotların iniş kapsülünün inşası için SpaceX ile yaptığı anlaşmaya itiraz etmiş ve NASA'nın kural dışı davandığını belirterek mahkemeye başvurmuştu.

ANLAŞMA BEKLEMEYE ALINDI

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay’a iniş görevi için SpaceX ile olan sözleşmesini beklemeye aldığını açıkladı.

NASA tarafından yapılan açıklamada, “Ay’a iniş görevi için SpaceX ile yapılan çalışmalar bir süreliğine durduruldu. Bunun ardından da tüm taraflar, 1 Kasım 2021’de sona erecek olan hızlandırılmış bir dava takvimini kabul etti.” ifadeleri kullanıldı.

NASA’nın 2024’te yapmayı planladığı Artemis 3 görevi, 1972 yılında yapılan Apollo 17 görevinden beri Ay’a yapılacak olan ilk insanlı iniş.

Ancak NASA, SpaceX ve Blue Origin üçgeninde yaşanan sorunlar, görevi geciktirebilir.