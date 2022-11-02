NASA, tarihe geçen InSight Mars aracına veda etmeye hazırlanıyor

InSight uzay aracının güç kaynağı azalmaya devam ederken, görevi tamamlamak için neler yapıldığına daha yakından bakıyoruz.

NASA'nın Mars'a gönderdiği InSight uzay aracı, 2018 yılının sonlarına doğru kızıl gezegene başarılı bir şekilde inmişti.

Mars'taki sismik faaliyetleri tespit etmek için başarılı bir şekilde sismometresini yüzeye indiren ve ardından sondaj yapmak için delme çalışmalarına başlayan uzay aracı, bir türlü istenilen görevleri gerçekleştiremedi.

Mars'ta görevi boyunca pek çok denemesi başarısızlık ile sonuçlanan araç, yüzeyin zorlu koşullarıyla mücadele etme konusunda yetersiz kaldı.

InSight aracı yolun sonuna geldi

InSight, azalan güç kaynağı nedeniyle bilim operasyonlarına birkaç hafta içerisinde son verecek.

Mühendisler, şimdilerde aracın topladığı verileri kaybetmemek için mesai harcıyor.

Uzay aracından alınan veriler, Mars'ın iç katmanları, sıvı çekirdeği, büyük ölçüde tükenmiş manyetik alan, yüzeyinin altındaki şaşırtıcı derecede değişken kalıntılar, Mars'ın bu bölgesindeki hava durumu ve çok sayıda deprem aktivitesi hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.

Fransa'nın Centre National d'Études Spatiales (CNES) tarafından sağlanan InSight'ın sismometresi, aracın iniş yaptığı Kasım 2018'den bu yana 1.300'den fazla mars depremi tespit etti.

Aracın tespit ettiği en büyük deprem 5 büyüklüğündeydi. Hatta InSight, meteoroid etkilerinden kaynaklanan depremleri bile kaydetti.

Son zamanlarda, arazi aracının tozla kaplı güneş panellerine bölgesel bir toz fırtınası eklendikten sonra, ekip güç tasarrufu yapmak için sismometreyi tamamen kapatmaya karar verdi.

Fırtına sona erince ise araç veri toplamaya devam etti. Ancak bilim insanları, iniş aracının yalnızca birkaç hafta daha yetecek güce sahip olduğunu söylüyor.

InSight, Mars Relay Network'ün bir parçası olan Mars yörüngesindeki uzay aracıyla art arda iki iletişim oturumunu kaçırdığında, NASA görevin bittiğini resmen ilan edecek.

Güneş panellerini kaplayan Mars tozu, güç miktarını Mars günü başına kabaca 500 watt-saat'e düşürdü.

InSight, 2018 yılının kasım ayında indiğinde, güneş panelleri her bir gün için yaklaşık 5 bin watt-saat güç üretiyordu.

NASA'nın 850 milyon dolarlık maliyetle geliştirdiği InSight, bir mucize olmazsa tamamen kapatılacak.