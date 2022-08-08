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    NASA, temmuz ayı sıcaklık haritalarını paylaştı

    NASA, temmuz ayındaki sıcaklık dalgalarını gösteren yeni haritalarını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 12:22
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    NASA, temmuz ayı sıcaklık haritalarını paylaştı

    Geçtiğimiz yıl başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede görülen orman yangınları, bu yıl da etkisini göstermeye başladı.

    NASA, temmuz ayındaki sıcaklık dalgalarını gösteren yeni haritalarını yayınladı. Söz konusu harita, dünyanın ne kadar ısındığını gözler önüne seriyor.

    Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya'nın çoğunda hava sıcaklıklarının ne kadar kavurucu olduğunu gösteren gözlemler haritalarda net bir şekilde görülüyor.

    Örneğin aşağıdaki harita, Teksas ve Kaliforniya'nın Central Valley'i gibi ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıkların 48 derecenin üzerine çıktığı 31 Temmuz'da ABD'deki günlük yüksek sıcaklıkları gösteriyor.

    nasa

    Avrupa da yüksek sıcaklıklardan nasibini aldı

    Öte yandan, temmuz ayında yüksek sıcaklıklardan nasibini alan yalnızca ABD değil. Avrupa da temmuz ayında önemli bir sıcak dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

    İngiltere’de 40,3 dereceler görülürken, Fransa'da ise termometreler 45.9 dereceyi gösterdi.

    Ölümcül orman yangınları Fransa, Portekiz, İspanya ve Yunanistan'ı da kasıp kavurarak binlerce insanı evlerini boşaltmaya zorladı.

    nasa harita

    Harcanan elektrik arttı

    Klimaların tam güçte çalışmasıyla, Avrupa'nın elektrik şebekesi rekor kıran sıcaklık günlerinde oldukça zorlandı.

    İngiltere’de Londra'nın rekor miktarda fazladan elektrik harcadığı bildirildi ve bölgede zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.


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