NASA, uçan taksi testlerine başladı

NASA, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) özelliğine sahip uçan taksinin deneme uçuşlarına başladığını duyurdu.

Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan arabalarını geliştirmek ve gelecekte kullanabilmek için çalışmalar yürütüyor. Trafik derdini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan bu taşıtlar için yeni teknolojiler geliştiriliyor.

Joby Aviation adlı şirketle iş birliği yapan NASA, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) özellikli uçan taksinin deneme uçuşlarına başladı.

2009'da kurulan Joby Aviation, NASA'nın Gelişmiş Hava Hareket Kabiliyeti (Advanced Air Mobility - AAM) adlı görevine katılan ilk eVTOL şirketi oldu.

TEST UÇUŞLARI 10 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

241 kilometrelik menzile ve 321 kilometrelik azami hıza sahip uçan taksinin deneme uçuşlarının pazartesi başladığı ve 10 Eylül'e kadar süreceği açıklandı.

Bununla birlikte NASA, deneme uçuşlarında sadece gözlem yapmayı düşünmüyor. Şirket ayrıca, havacılıktaki fikirlerin modellenmesinde ve hazırlanacak simülasyonlarda kullanılmak üzere aracın performans ve akustik verilerini de topluyor.

NASA, topladığı verilerle Joby'ninki gibi elektrikli hava taksilerine dair düzenlemelerin yapılmasında ABD Federal Havacılık İdaresi'ne tavsiyelerde bulunacak.

İlk kez eVTOL hava aracı test ettiklerini duyuran uzay ajansı, bu uçan taksilerin ileride insan ve mal taşımada kullanılabileceğine dikakt çekti.

UÇAN TAKSİLER GELECEĞİN ULAŞIM ARAÇLARI OLACAK

Günümüzde birçok şirket, dev yatırımlarla kendi uçan taksilerini hayata geçirmenin planlarını yapıyor.

Örneğin Twitter’ın kurucu ortağı Ev Williams, Tencent ve Skype’ın kurucu ortağı Niklas Zennstrom ve birkaç girişim kurumu tarafından finanse edilen Münih merkezli genç bir girişim şirketi olan Lilium, elektrikli uçan hava taksisini 2025'te kullanıma açmayı planlıyor.

Bir başka şirket Volocity ise, siyah ve beyaz tasarımıyla dikkat çeken ve iki adet yolcu kapasitesine sahip VoloCity isimli uçan taksisini, geçtiğimiz yıllarda Helsinki Havalimanı'nda başarıyla test etmişti.