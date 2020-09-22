NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kozmetik reklamı yapacak

NASA, bu ayın sonlarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşık 10 şişelik cilt bakım serumu fırlatarak uzayda reklam videosu çekecek.

Geçtiğimiz günlerde Rus şirketi Avant Space'in, uzaya reklam panoları göndererek uzay reklamcılığına başlamak için ilk adımı attığını sizlerle paylaşmıştık.

Uzay reklamcılığı konusunda bir adım da NASA'dan geldi. 20 yıldır yörüngede görev yapan ve yüzlerce bilimsel deney gerçekleştirilen Uluslararası Uzay İstasyonu'nda reklam dönemi başlıyor.

UZAYDA REKLAM VİDEOSU ÇEKİLECEK

Bir NASA sözcüsü, bu ayın sonlarında uzay istasyonuna ünlü bir markanın 10 şişelik cilt bakım serumunu fırlatacaklarını açıkladı.

NASA astronotlarının, istasyonun mikro yerçekimli ortamında bu ürünleri kameraya alması bekleniyor. Böylece şirket, söz konusu görüntüleri reklam kampanyalarında kullanabilecek.

Cilt bakım ürünleri, Northrop Grumman isimli özel havacılık şirketinin Cygnus uzay aracında diğer malzemelerle birlikte taşınacak. Astronotlar, ürünlerin “görüntülerini ve videolarını” hazırlamakla görevlendirilecek. Ancak astronotlar, ürünün reklamlarında yer alamayacak.

Çünkü Uluslararası Uzay İstasyonu politikaları gereği, astronotların reklam faaliyetlerinde bulunması yasak.

Ayrıca NASA, istasyonda bir otel inşa etmek ve gelecekte uzay turistlerini burada ağırlamak için çalışmalar yürütüyor.