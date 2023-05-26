NASA, Uranüs'ün kuzey kutbundaki siklonu ilk kez görüntüledi NASA, New Mexico'da bulunan Çok Büyük Dizi Teleskobu'nu kullanarak Uranüs'ün kuzey kutbunda büyük bir siklon olduğu değerlendirilen bir atmosfer olayını tespit etti.

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Uranüs'ün atmosferiyle ilgili araştırma yapan NASA'dan bilim insanları, kuzey kutbunda gezegenin bulutları altında dönen bir siklonu ilk defa gözlemledi.

Güneş etrafındaki bir dönüşünü 84 yılda tamamlayan Uranüs, kutupları uzun bir süredir Dünya'ya bakmadığı için kutup bölgeleri üzerindeki atmosfer incelenemiyordu.

2015'ten itibaren ise daha iyi bir görüş yakalanabildiği için, kutuplardaki atmosfer artık daha rahat bir şekilde incelenebiliyor.

Uranüs'teki siklonun, Satürn'deki fırtınalara çok benzediğine işaret eden bilim insanları, atmosfer olayının merkezinde sıcak ve kuru hava bulunan belirgin bir şekle sahip olduğunu açıkladı.

Dünya'daki fırtınalardan farklı

Dünya'daki fırtınaların suyun üstünde oluşarak yer değiştirdiği, Satürn ve Uranüs'teki fırtınaların ise kutuplarda sabit olduğu belirtildi.

Bilim insanları, uzun zamandır Uranüs'ün güney kutbunda dönen bir atmosfer olayı olduğunu biliyordu.

NASA'nın Voyager 2 uzay aracı, 1986'da buz devinin yanından geçerken güney kutbunun fotoğraflarını çekerek, kutup merkezindeki rüzgarların kutbun geri kalanından daha hızlı döndüğünü göstermişti.

NASA, önümüzdeki dönemde, yıllar içinde nasıl geliştiğini görmek amacıyla söz konusu siklonu izlemeyi planlıyor.