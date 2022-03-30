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    NASA uyardı: Dev göktaşı yaklaşıyor

    Potansiyel olarak tehlikeli bir göktaşının Dünya'nın yakınından geçeceği haberinin ardından NASA alarma geçti.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 10:55
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    NASA uyardı: Dev göktaşı yaklaşıyor

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

    Şimdiye kadar gezeginimizin yakınından irili ufaklı birçok göktaşı geçse de herhangi bir tehlike yaşanmadı.

    DÜNYA'NIN YAKININDAN GEÇECEK

    NASA, bu hafta Dünya’ya yaklaşacak 260 metre genişliğindeki dev göktaşının izlerini takip ettiğini açıkladı. Bilim insanlarının söylediklerine göre, devasa boyuttaki gök cisimleri, cuma günü Dünya’nın yanından süzülerek geçecek.

    2007 FF1 olarak adlandırılan göktaşının, saatte 48 bin km hızla yaklaşacağı tahmin ediliyor. Dünya'ya çarpması beklenmeyen göktaşı, büyüklüğü ve hızı nedeniyle yine de potansiyel olarak tehlikeli sınıfına giriyor.

    NASA uyardı: Dev göktaşı yaklaşıyor #1

    NASA, büyüklüğü 150 metreyi aşan ve Dünya'ya en fazla 7,5 milyon kilometre mesafede olan nesneleri "potansiyel tehlike" kabul ediyor.

    Örneğin 2013'te Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki göktaşı, 26 ila 33 atom bombasıyla aynı etkiyi yaratmıştı.

    Bölgenin 15 ila 20 kilometre üzerinde patlayan göktaşı, bir şok dalgası yaratarak binaların pencerelerinin patlamasına neden olmuş ve olayda 1500 kişi yaralanmıştı.


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