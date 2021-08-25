NASA, uydu görüntülerini kullanarak itfaiyecilere yardımcı olacak

NASA, geliştirdiği orman yangınları programı ile uydu görüntülerini kullanarak itfaiyecilere yardım edecek.

Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesi, son aylarda yangınlarla boğuşuyor. Havadan, denizden ve karadan müdahale edilen yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, bazı ülkelerde ise tehlike sürüyor.

Yangınlar esnasında, zaman zaman NASA tarafından yayınlanan uydu görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Ancak söz konusu görüntülerin anlık olmayışı, NASA'yı harekete geçirdi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, orman yangınları ile mücadelede itfaiyecilere anlık uydu görüntüleri ile yardımcı olacağını duyurdu.

PROGRAM GELİŞTİRİLECEK

NASA yöneticisi Bill Nelson, NASA’nın orman yangınları ile mücadele eden ekiplerin gerçek zamanlı verilere daha fazla ulaşabilmeleri için bir orman yangını programı geliştirmeyi planladığını belirtti.

Nelson, “Asıl misyonumuz bu gezegeni korumaktır. Bu yüzden NASA yeni bir orman yangını programı yapmayı planlıyor. Program uydumuzdan ve hava gözlemlerimizden; yani gökyüzündeki gözlerimizden yararlanacak.

Teknoloji, yangınlarla mücadele eden kahramanları desteklemek için veriye dayalı araçlar geliştirecek. Onlar her çıkan yangını önlemeye çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.

EYLÜL AYINDA HALKA AÇILACAK

Nelson, eylül ayından itibaren NASA’nın dünya gözlem verilerini “Open ET” adlı yeni bir internet uygulamasıyla halka açık şekilde paylaşacağını belirtti.

Open ET uygulaması ile paylaşılan verilerin, orman yangınlarının yanı sıra su yönetimi konusuna da yardımcı olması planlanıyor.

Çiftçilerin ve su yöneticilerinin verilere erişerek tarımsal su tüketimini belirleyebilecekleri belirtildi.

NASA, geliştirilen yeni programın orman yangınlarında itfaiye ekiplerine yardımcı olan mevcut uydu ölçümleri yöntemlerine göre daha ileri seviyede bir program olacağını söylüyor.



