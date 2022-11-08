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    NASA uzaya dev bir ısı kalkanı fırlatacak

    NASA, insanların Mars'a yolculuk yapmasını mümkün kılmak için uzaya bir ısı kalkanı fırlatacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 09:59
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    NASA uzaya dev bir ısı kalkanı fırlatacak

    NASA, Artemis görevleriyle önce Ay'a, daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. Ancak Mars'a insan göndermek, zor koşullar nedeniyle oldukça tehlikeli olabilir.

    İnsanlar bir gün güvenli bir şekilde Mars'a inecekse, onların atmosfere girişte hayatta kalmalarına sağlayacak yeterince yavaşlayabilen bir uzay aracı gerekiyor.

    NASA, ısı kalkanı ile bu sorunu çözecek

    NTV'nin haberine göre NASA, düşük Dünya yörüngesine fırlatılacak olan uçan daire benzeri büyük bir şişirilebilir ısı kalkanı ile bu soruna çözüm bulmayı amaçlıyor. Şişirilebilir Yavaşlatıcı (LOFTID) adı verilen aracın Dünya'ya geri inmeden önce şişeceği belirtildi.

    NASA uzaya dev bir ısı kalkanı fırlatacak #1

    NASA, LOFTID ile, ısı kalkanının gelecekteki bir Mars uzay aracını yavaşlatmak için dev bir fren gibi hareket edebileceğini öngörüyor.

    Bununla birlikte LOFTID, 9 Kasım Çarşamba günü ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden bir United Launch Alliance Atlas V roketi ile fırlatılacak.

    Eğer test başarılı olursa NASA, gelecekteki on yıl içinde insanları Kızıl Gezegen’e fırlatma konusundaki iddialı hedefine ulaşabilir.

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