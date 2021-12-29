NASA, uzaylılar için 24 ilahiyatçıyı işe aldı

NASA, uzaylı yaşam bulunduğunda farklı dinlerden insanların buna nasıl tepki vereceğini araştırmak için ilahiyatçılarla birlikte çalışmaya başladı.

Yıllardır uzaylı yaşamı arayışında olan NASA gibi kurumlar, çeşitli araçlarla Mars gibi gezegenlerde araştırma yapıyor. Buradan toplanan örnekler ise gelecekte uzaylı yaşamın sırlarını ortaya çıkarabilir.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), diğer gezegenlerde uzaylı yaşam bulunduğunda, farklı dinlerden insanların buna nasıl tepki vereceğini araştırmak üzere 24 ilahiyatçıyı işe aldı.

Bu ilahiyatçılar, New Jersey'deki Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi’nde (CTI) daha önce başlatılan program çerçevesinde görev yapacak.

NASA, 2014 yılında Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi’ne 1.1 milyon dolar hibede bulunmuştu.

UZAYLI TEPKİLERİ ARAŞTIRILACAK

Seçilen ilahiyatçılar, bu merkezde farklı inançtan insanların diğer gezegenlerde akıllı yaşamın var olduğuna dair haberlere nasıl tepki vereceğini araştıracak.