NASA: Uzaylılara karşı planımız olmalı

NASA'da görev yapan üst düzey bilim insanları, insan ırkının uzaylılarla karşılaşma ihtimaline karşı bir planı olması gerektiğini düşünüyor.

Dünya dışı başka bir gezegende yaşam olup olmadığı, yıllardır bilim insanları tarafından merak ediliyor.

Uzaya gönderilen bazı araçlar ise yaşam olup olmadığını öğrenmek için gezegenleri inceliyor.

NASA: BİR PLANIMIZ OLMALI

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) bulunan üst düzey bilim insanları ise gelecekte uzaylılarla karşılaşma ihtimaline karşı bir planımızın olması gerektiğini düşünüyor.

Bilim insanlarına göre, eğer uzaylıların varlığını keşfedersek bu durumda ne yapacağımıza önceden karar vermemiz gerekiyor.

NASA’nın baş bilim insanı James Green’ın kaleme aldığı makalede, dünya dışı varlıklarla iletişime geçilmesi hâlinde halkın nasıl bilgilendirileceği ve neler yapacağı konusunda planların oluşturulması gerektiği belirtildi.

İNSANLARA HEMEN BİLGİ VERİLMEYECEK

Green ve diğer yazarlara göre, keşfedilebilecek herhangi bir uzaylının kanıt olarak değerlendirilebilmesi için 7 aşamalı bir ölçekten geçmesi gerekiyor.

Biyolojik moleküller gibi yaşam imzalarının keşfedilmesi, Dünya ile alakası olmadığının bulunması, bağımsız bir biyolojik imzaya sahip olmaması gibi şartlar bu aşamalar arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre bu aşamaların hepsi doğrulanırsa, uzaylılar hakkında insanlara bilgi verilebilir.

Ayrıca bilim insanları, NASA’nın James Webb Teleskobu’nun ve Mars’a gönderilen Perseverance aracının dünya dışı yaşam hakkında er ya da geç önemli bilgilere ulaşacağını düşünüyor.