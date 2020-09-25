NASA ve ABD Uzay Kuvvetleri, gezegeni korumak için güçlerini birleştiriyor

NASA ve ABD Uzay Kuvvetleri, gezegeni korumak için güçlerini birleştiriyor

NASA ve ABD Uzay Kuvvetleri, uzay uçuşunun geleceği ve gezegeni asteroitlerden koruyacak savunma için güçlerini birleştirme kararı aldı.

Geçtiğimiz yıl Donald Trump, uzayın başka ülkelerin eline geçmemesi için dünya üzerindeki ilk uzay kuvvetleri komutanlığını resmen kurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı olan uzay kuvvetleri, artık NASA ile birlikte çalışacak.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine ve ABD Uzay Kuvvetleri (USSF) operasyon başkanı General John Raymond, söz konusu anlaşmayı duyuran bir açıklama yaptı.

NASA’nın internet sitesinde yayınlanan bir açıklamada, “Bu anlaşma, uzay uçuşu, ABD’nin uzay politikası, uzay taşımacılığı, güvenli operasyon standartlarıyla uygulamaları, bilimsel araştırmalar ve gezegen savunması alanlarında geniş çaplı iş birliğini taahhüt ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Bildiğiniz gibi NASA, daha çok uzay keşiflerine ve bilimsel araştırmalara odaklanıyor. Ancak ABD Uzay Kuvvetleri, ülkenin uzayda söz sahibi olabilmesi için kurulan askeri bir oluşum.

İKİ KURULUŞUN DA ORTAK YÖNLERİ VAR

Ancak NASA yöneticisi Bridenstine’e göre, iki kurum da aynı alanı paylaşıyor ve aynı ortamda faaliyet gösteriyor. Bu nedenle her iki şirketin ortak yürütebileceği çok fazla şey var.

NASA, AY'A YERLEŞMEK İSTİYOR

NASA, Artemis programının bir parçası olarak, 2024'te astronotları Ay yüzeyine göndermeyi ve on yılın sonunda orada sürdürülebilir bir yaşam oluşturmayı planlıyor.

Ajans, bir sonraki dev adım olan Mars'ın insan keşfine hazırlanmak için Ay'ı bir basamak olarak kullanacak.

NASA'nın bu zorlu görevlerinde ise artık ABD Uzay Kuvvetleri de yanında olacak.