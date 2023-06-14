NASA ve Boeing'in yeni uçak projesi için 725 milyon dolar yatırım yapılacak NASA tarafından çeşitli imkanların ve teknik uzmanlığın sağlandığı uçak projesi için Boeing ve ortaklarının 725 milyon dolar yatırım yapması öngörülüyor.

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve ABD merkezli uçak üreticisi Boeing'in ortaklaşa yürüttüğü uçak projesi, ABD Hava Kuvvetleri (USAF) tarafından deneysel uçaklara verilen "X-Plane" statüsünü kazanarak "X-66A" ismini aldı.

NASA'nın 7 yıllık bir süreçte 425 milyon dolar yatırım yapması öngörülen proje sonucunda, ultra ince ve katlanır kanat tasarımlı (Transonic Truss-Braced Wing) X-66A'nın inşa edilmesi ve uçması bekleniyor.

725 milyon dolar yatırım

NASA tarafından çeşitli imkanların ve teknik uzmanlığın sağlandığı projede Boeing ve ortaklarının 725 milyon dolar yatırım yapması öngörülüyor.

X-Plane nedir

Araştırma uçaklarına tanınan "X-Plane statüsü", üretim için kullanılacak prototip olmaktan çok, diğer uçaklara uyarlanabilecek tasarımları ve teknolojileri test etme amacı taşıyor.

Başlangıcı 1940'lara ve NASA'nın öncüsü Ulusal Havacılık Tavsiye Komitesi'ne (NACA) dayanan X-Plane proje uçaklarının sonuncusu olan X-66A'nın emisyonu azaltma hedefiyle projenin "şu ana kadar en önemli" uçağı olabileceği düşünülüyor.