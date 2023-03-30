NASA, Venüs görevini 2031 yılına erteledi Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Venüs keşif misyonunu bütçe sorunları nedeniyle 2028'den 2031'e ertelemek zorunda kaldı.

AA & Ensonhaber

Geçtiğimiz yıllarda yeni buluşlarını açıklayan bilim insanları, Venüs gezegeninin asidik bulutlarında bakteriler tarafından üretilen “fosfin” adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiğini duyurmuştu.

Bilim insanları, Venüs'ün bulutlarında amonyak bulunduğunu ve bu nedenle uzaylı organizmaların burada olabileceğini tahmin ediyor.

Bu açıklamanın ardından NASA ve Avrupa Uzay Ajansı gibi kurumlar, Venüs'le daha fazla ilgilenmeye başladı.

NASA'nın Venüs planları ertelendi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Venüs keşif misyonunu bütçe sorunları nedeniyle 2028'den 2031'e ertelemek zorunda kaldı.

NASA Sözcüsü Karen Fox, NASA'ya bağlı Jet Tahrik Laboratuvarı'nda (JPL) yaşanan gecikmeler, lojistik sorunlar ve iş gücü sıkıntıları nedeniyle VERITAS görevinin bütçesinin azaltıldığını kaydetti.

Fox, "VERITAS aracının 2028'den en erken 2031 yılına kadar ertelenmesine karar verildiğini" belirterek, NASA'ya bağlı Jet Tahrik Laboratuvarı'nın 2024'teki değerlendirmeyi geçmesi halinde VERITAS görevine tekrar mali desteğin sağlanabileceğini söyledi.

Öte yandan görevin ertelenmesinin uzun vadede daha fazla paraya mal olacağı ve başarı oranının da düşeceği öne sürüldü.

Beyaz Saray'ıın henüz Kongre tarafından onaylanmayan 2024 bütçe talebinde, VERITAS görevi dahil NASA'nın bazı görevlerini finanse eden Gezegen Bilimi Bölümü'ne 3,38 milyar dolar teklif edildi.

Yeni bütçede, VERITAS görevine 1,5 milyon dolar ayrılacağı belirtiliyor.

VERITAS kapsamında gezegen yörüngesine gönderilecek keşif uydusu, gezegenin jeolojik tarihini anlamak için Venüs’ün yüzeyini haritalandırılacak ve Dünya’dan nasıl farklı geliştiğini araştıracak.

NASA; Venüs'ü, Dünya'nın 'toksik ikizi' diye tanımlıyor. İki gezgenin boyutu ve yapısı birbirine benziyor, ancak Venüs, zehirli sülfürik asit bulutlarıyla kaplı. Ayrıca yüzeyde sıcaklık 475 santigrat derece.

Bilim insanlarına göre, Venüs'ün bulutlarında yaşam varsa, gezegenimizde ve hatta Mars gibi komşu gezegenlerde gördüğümüzden farklı bir kimyasal bileşime sahip mikroplar olması da muhtemel.

Gezegenimizde amonyak, suda yaşayan organizmalardan kalan yaygın bir atık. Venüs'ün üst atmosferindeki amonyak varlığı ise, 1970'lerden beri gök bilimcilerin kafasını karıştırıyor.